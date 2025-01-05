Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 6 января

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий понедельник, 6 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается лишь на западе и востоке страны.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки (дождь и снег)... По республике прогнозируется туман, гололед, на севере, северо-западе – усиление ветра с низовой метелью". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям и гостям Алматы с 5 по 10 января 2025 года. Также они предоставили прогноз погоды по Астане и Шымкенту с 6 по 8 января.