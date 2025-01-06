Названы задачи, которые Токаев поставил перед новым акимом Туркестанской области

6 января 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов по поручению президента представил активу Туркестанской области нового акима, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Туркестанской области.

"Депутатам было зачитано письмо главы государства о выдвижении двух кандидатов на должность акима Туркестанской области. Предложены к рассмотрению Нуралхан Кушеров, заместитель акима Туркестанской области, и Мухит Турысбеков, аким Созакского района. Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия. 224 голоса депутатов из 288 отдано "за" Нуралхана Кушерова", – рассказали в правительстве.

По итогам собрания депутатов маслихатов соответствующим указом президента Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области.

На встрече с активом области премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил Дархана Сатыбалды за внесенный вклад в развитие региона и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

"Премьер-министр представил активу региона нового акима. Озвучены поставленные главой государства перед руководством области задачи. В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью газете Ana tili, в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход на кластерное производство с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ TURAN и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК. Ряд задач поставлены по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой и стабильными ценами на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

С учетом исторической и духовной значимости областного центра – Туркестана – особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли.

6 января 2025 года стало известно, что акимом Туркестанской области назначили Нуралхана Кушерова. Он сменил Дархана Сатыбалды, который стал первым заместителем руководителя Администрации президента.