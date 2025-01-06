Дархан Сатыбалды стал первым заместителем руководителя Администрации президента
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды:
"Указом главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан".
Также отмечено, что он освобожден от должности акима Туркестанской области.
Дархан Амангелдыулы Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес".
С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.
С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.
В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.
С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.
В 2013 году назначен акимом Шымкента.
С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.
С марта 2019 года – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане.
С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.
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