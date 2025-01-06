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Дархан Сатыбалды стал первым заместителем руководителя Администрации президента

Дархан Сатыбалды стал первым заместителем руководителя Администрации президента, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:04 Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 января 2025 года, подписал указ о назначении Дархана Сатыбалды первым заместителем руководителя Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды:

"Указом главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан".

Также отмечено, что он освобожден от должности акима Туркестанской области.

Дархан Амангелдыулы Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес".

С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.

В 2013 году назначен акимом Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане.

С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.

Днем ранее, 5 января, Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Египте, Ираке и других странах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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