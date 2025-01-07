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События

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил православных с Рождеством

поздравление с Рождеством , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:00 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил православных алматинцев с Рождеством. Аким города подчеркнул, что этот день является одним из самых значимых и светлых для всех православных христиан, сообщает Zakon.kz.
"Этот праздник, наполненный глубоким духовным смыслом, символизирует любовь, милосердие и веру в торжество добра. Он напоминает нам о важности гармонии и согласия, об укреплении взаимного уважения и солидарности в обществе", – говорится в поздравлении главы города.
поздравление с Рождеством, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:00

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким отметил, что православная Церковь Казахстана вносит неоценимый вклад в развитие межконфессионального согласия и укрепление духовных ценностей в обществе.

поздравление с Рождеством, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:00

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"В эти светлые рождественские дни искренне желаю всем православным христианам радости, мира и благополучия", – добавил Ерболат Досаев.
поздравление с Рождеством, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:00

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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