Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил православных с Рождеством

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил православных алматинцев с Рождеством. Аким города подчеркнул, что этот день является одним из самых значимых и светлых для всех православных христиан, сообщает Zakon.kz.

"Этот праздник, наполненный глубоким духовным смыслом, символизирует любовь, милосердие и веру в торжество добра. Он напоминает нам о важности гармонии и согласия, об укреплении взаимного уважения и солидарности в обществе", – говорится в поздравлении главы города. Фото: пресс-служба акимата города Алматы Аким отметил, что православная Церковь Казахстана вносит неоценимый вклад в развитие межконфессионального согласия и укрепление духовных ценностей в обществе. Фото: пресс-служба акимата города Алматы "В эти светлые рождественские дни искренне желаю всем православным христианам радости, мира и благополучия", – добавил Ерболат Досаев. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Поделиться новостью