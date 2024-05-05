Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой

Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 10:34 Фото: акимат Алматы
Ерболат Досаев поздравил православных жителей Алматы со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.
"Это праздник, который любят и традиционно отмечают вместе с православными христианами жители нашего Алматы. Празднование Пасхи стало доброй традицией, которая всегда подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира и согласия", – отметил Ерболат Досаев.

Пасха – это особое время для теплых встреч с родными и друзьями, для радостных улыбок и добрых слов, прекрасная возможность подарить своим близким любовь и внимание, подчеркнул аким Алматы.

"Пусть Светлое Воскресение наполнит ваши дома уютом и заботой, вдохновит на новые успехи и достижения во благо процветания нашего любимого Алматы и нашей Родины – Казахстана! От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия!" – добавил глава города.

В честь празднования Пасхи 5 мая во всех храмах города с участием прихожан состоятся богослужения.

Основное мероприятие прошло 4 мая в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, в котором принял участие глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Александр.

Напомним, что 4 мая в Храме Гроба Господня прошла церемония схождения Благодатного огня.

В Казахстан Благодатный огонь доставили в ночь на 5 мая в Вознесенский кафедральный собор в Алматы из Иерусалима.

Также с Пасхой всех казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

4 мая в 23:30 во всех православных храмах Казахстана началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – праздничную службу возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. По традиции в храме прошло торжественное освящение куличей и крашеных яиц, а также крестный ход. 

Также сообщалось, что в ночь перед Пасхой прямо из Иерусалима священнослужители Православной Церкви Казахстана доставили лампаду с Благодатным огнем.

Читайте также

На ремонт котельных в Кокшетау выделили свыше 816 млн тенге из госрезерва
мужчина, ребенок
Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее
задержание
Предполагаемых экстремистов задержали в Астане и Павлодаре
Айсулу Омарова
Досаев Ерболат Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
Заморозки до -6, гроза и туман: какая погода ожидается на большей части РК 5 мая
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: