Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой

Ерболат Досаев поздравил православных жителей Алматы со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.

"Это праздник, который любят и традиционно отмечают вместе с православными христианами жители нашего Алматы. Празднование Пасхи стало доброй традицией, которая всегда подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира и согласия", – отметил Ерболат Досаев.

Пасха – это особое время для теплых встреч с родными и друзьями, для радостных улыбок и добрых слов, прекрасная возможность подарить своим близким любовь и внимание, подчеркнул аким Алматы.

"Пусть Светлое Воскресение наполнит ваши дома уютом и заботой, вдохновит на новые успехи и достижения во благо процветания нашего любимого Алматы и нашей Родины – Казахстана! От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия!" – добавил глава города.

В честь празднования Пасхи 5 мая во всех храмах города с участием прихожан состоятся богослужения.

Основное мероприятие прошло 4 мая в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, в котором принял участие глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Александр.

Напомним, что 4 мая в Храме Гроба Господня прошла церемония схождения Благодатного огня.

В Казахстан Благодатный огонь доставили в ночь на 5 мая в Вознесенский кафедральный собор в Алматы из Иерусалима.

Также с Пасхой всех казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

4 мая в 23:30 во всех православных храмах Казахстана началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – праздничную службу возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. По традиции в храме прошло торжественное освящение куличей и крашеных яиц, а также крестный ход.

Также сообщалось, что в ночь перед Пасхой прямо из Иерусалима священнослужители Православной Церкви Казахстана доставили лампаду с Благодатным огнем.