Чиновник хотел стать миллионером, а оказался должен государству 33 млн тенге

В Рудненском городском суде рассмотрели уголовное дело по факту получения взятки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Костанайском областном суде 27 сентября, руководитель отдела государственного контроля водного фонда РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию охране и использованию водных ресурсов…", являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку от руководителя садоводческого кооператива за непринятие мер в отношении него по факту нарушения водного законодательства – отсутствие исправных приборов учета воды.

Сумма полученной взятки составила 1 111 000 тенге.

"Судебное разбирательство в соответствии со ст. 382 УПК проведено в сокращенном порядке", – отметили в суде.

Подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся.

"С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, а также предела наказаний, суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки – 33 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – резюмировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

26 сентября в суде №2 Костаная вынесли приговор руководителю государственного учреждения "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Министерства сельского хозяйства. Его признали виновным в получении взяток от руководителей филиалов методического центра в Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской и других областях республики. Он тоже приговорен к штрафу.