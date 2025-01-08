Астанчанин получил срок из-за "истерии" по дубайскому шоколаду

Астанчанин решил нажиться на людях, желающих попробовать дубайский шоколад, ставший в один момент очень популярным, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, подсудимый, якобы продавая дубайский шоколад, собрал с 10 потерпевших деньги на общую сумму 301 020 тенге.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – сообщили в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 3-м годам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай мошенничества на волне популярности дубайского шоколада. В октябре 2024 года тоже в Астане задержали молодого человека, который дешево продавал несуществующий продукт.