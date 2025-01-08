#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
События

Астанчанин получил срок из-за "истерии" по дубайскому шоколаду

Астана, дубайский шоколад, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:03 Фото: wikimedia
Астанчанин решил нажиться на людях, желающих попробовать дубайский шоколад, ставший в один момент очень популярным, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, подсудимый, якобы продавая дубайский шоколад, собрал с 10 потерпевших деньги на общую сумму 301 020 тенге.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – сообщили в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 3-м годам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай мошенничества на волне популярности дубайского шоколада. В октябре 2024 года тоже в Астане задержали молодого человека, который дешево продавал несуществующий продукт.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Задержан глава компании, подведомственной МВД
События
10:17, Сегодня
Задержан глава компании, подведомственной МВД
Непогода в Алматы: аэропорт сообщил о задержке рейсов
События
09:29, Сегодня
Непогода в Алматы: аэропорт сообщил о задержке рейсов
Казахстанке, укравшей у компании более 600 млн тенге, изменили статью и смягчили наказание
События
09:12, Сегодня
Казахстанке, укравшей у компании более 600 млн тенге, изменили статью и смягчили наказание
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: