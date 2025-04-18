Ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли поручил Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 апреля 2025 года ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистау. Об этом проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В частности, Касым-Жомарт Токаев посетил Актауский международный морской порт – ключевой логистический хаб страны, играющий важную роль в развитии транзитного потенциала Казахстана.

Сегодня порт представляет современный многоцелевой терминал, обеспечивающий круглосуточную перевалку грузов в течение всего года по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Расположение на пересечении международных транспортных коридоров придает ему стратегическое значение в укреплении национальной и региональной логистики.

Фото: akorda.kz

Президенту было доложено о перспективах развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистауской области, включая планы по модернизации портовых мощностей и расширению транзитного потенциала страны.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что в регионе реализуются 24 инфраструктурных проекта на общую сумму 1,9 трлн тенге.

В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. По данному направлению было перевезено 358 контейнерных поездов и 27 тыс. единиц автотранспорта, при этом объем экспорта составил 3,2 млн тонн. К 2028 году данный показатель планируется довести до 10 млн тонн.

Фото: akorda.kz

В Актау ведется строительство контейнерного хаба, что позволит увеличить пропускную способность порта города со 140 тыс. до 240 тыс. ДФЭ.

В соответствии с поручением главы государства в курортной зоне Кендерли начато возведение нового аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Планируется запуск регулярных авиарейсов, соединяющих Кендерли с Алматы и Астаной.

Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов – Центр – Запад и Бейнеу – Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 км, от Хоргоса до Актау – на 900 км.

Глава государства поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли . Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что в Мангистаускую область с рабочей поездкой прилетел Касым-Жомарт Токаев. О том, какие места он успел посетить, можете узнать здесь.