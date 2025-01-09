В Сербии задержали казахстанца, разыскиваемого за махинацию на 43 млн тенге

Из Сербии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК 9 января 2025 года рассказали, что по запросу сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в сентябре 2023 года в Сербии задержали мужчину, объявленного в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Сегодня Генеральной прокуратурой 45-летний злоумышленник экстрадирован в Казахстан. В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 млн тенге", – сообщили в МВД.

31 декабря 2024 года в МВД РК рассказали о задержании в Дубае казахстанца, присвоившего крупную сумму денег компании.