45 млн за два грузовика: подозреваемого в мошенничестве казахстанца вернули из Польши
Фото: pexels
Казахстанца, подозреваемого в совершении крупного мошенничества на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши, сообщает Zakon.kz.
По версии правоохранителей, в 2023 году мужчина взял у потерпевшего 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, но скрылся с полученными деньгами.
"В феврале 2025 года казахстанца задержали в городе Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадировали на родину. Сейчас подозреваемого водворили в следственный изолятор", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее казахстанку экстрадировали из Бишкека для наказания за кибермошенничество в сумме более 230 млн тенге.
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