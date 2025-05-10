45 млн за два грузовика: подозреваемого в мошенничестве казахстанца вернули из Польши

Казахстанца, подозреваемого в совершении крупного мошенничества на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши, сообщает Zakon.kz.

По версии правоохранителей, в 2023 году мужчина взял у потерпевшего 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, но скрылся с полученными деньгами.

"В феврале 2025 года казахстанца задержали в городе Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадировали на родину. Сейчас подозреваемого водворили в следственный изолятор", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее казахстанку экстрадировали из Бишкека для наказания за кибермошенничество в сумме более 230 млн тенге.