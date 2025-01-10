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События

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с днем рождения

Ветеран Федор Блинов , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:45 Фото: пресс служба Алматинского гарнизона
Десятого января участнику Великой Отечественной войны Федору Прохоровичу Блинову исполнился 101 год. С днем рождения долгожителя поздравили представители городского департамента и Управления по делам обороны Ауэзовского района и алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил".

Военнослужащие вручили фронтовику благодарственное письмо и памятный подарок, пожелав ему здоровья, долголетия и благополучия.

ветеран Федор Блинов, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:45

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

Федор Блинов родился в п. Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. На фронте он был связистом, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу старший сержант Федор Блинов встретил в Германии.

ветеран Федор Блинов , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:45

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

Ратный труд Федора Прохоровича отмечен орденом Великой Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими наградами.

Сегодня Федор Прохорович проживает с дочерью, у него пятеро детей, 55 внуков и правнуков.

Айсулу Омарова
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