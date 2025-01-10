В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с днем рождения

Десятого января участнику Великой Отечественной войны Федору Прохоровичу Блинову исполнился 101 год. С днем рождения долгожителя поздравили представители городского департамента и Управления по делам обороны Ауэзовского района и алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил".

Военнослужащие вручили фронтовику благодарственное письмо и памятный подарок, пожелав ему здоровья, долголетия и благополучия.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

Федор Блинов родился в п. Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. На фронте он был связистом, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу старший сержант Федор Блинов встретил в Германии.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

Ратный труд Федора Прохоровича отмечен орденом Великой Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими наградами.

Сегодня Федор Прохорович проживает с дочерью, у него пятеро детей, 55 внуков и правнуков.