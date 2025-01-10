Землетрясение произошло в 269 км от Алматы
Фото: wikimedia
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Казахстана 10 января 2025 года зарегистрировано землетрясение на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Землетрясение зафиксировано в 22:48 по времени Астаны.
Координаты эпицентра землетрясения: 41.316° северной широты и 78.950° восточной долготы. Очаг находился в 269 км юго-восточнее Алматы.
Отмечается, что интенсивность землетрясения "не ощущалось".
Ранее сообщалось о другом землетрясении, которое произошло недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов.
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