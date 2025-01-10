#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
526.81
542.72
5.16
События

Землетрясение произошло в 269 км от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 23:48 Фото: wikimedia
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Казахстана 10 января 2025 года зарегистрировано землетрясение на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зафиксировано в 22:48 по времени Астаны. 

Координаты эпицентра землетрясения: 41.316° северной широты и 78.950° восточной долготы. Очаг находился в 269 км юго-восточнее Алматы.

Отмечается, что интенсивность землетрясения "не ощущалось". 

Ранее сообщалось о другом землетрясении, которое произошло недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Туман, сильный ветер и смог: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение
События
23:08, 10 января 2025
Туман, сильный ветер и смог: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение
Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"
События
19:50, 10 января 2025
Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"
Крупную наркосеть ликвидировали в Казахстане
События
19:22, 10 января 2025
Крупную наркосеть ликвидировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: