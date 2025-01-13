80 лет исполнилось подвигу казахстанца во время Великой Отечественной войны

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция, которая стала решающим этапом ВОВ. Своим героическим поступком тогда отличился наводчик орудия 682-го артиллерийского полка 235-й стрелковой дивизии из Казахстана Иван Кутурга, сообщает Zakon.kz.

19 марта 1945 года в районе населенного пункта Куменен (ныне – Кумачево) Кутурга лично подбил два немецких танка, а с 6 по 9 апреля принимал участие в боях за Кенигсберг. В этих боях он уничтожил четыре артиллерийских орудия, восемь пулеметов, один бронетранспортер, а также более 50 немецких солдат и офицеров.

Этот подвиг стал частью большой победы, которая ознаменовала собой конец Второй мировой войны.

Восточно-Прусская операция состоялась 80 лет назад.

Иван Кутурга родился 4 мая 1924 года в селе Корниловка (ныне – Иртышский район Павлодарской области Казахстана). После окончания восьми классов школы работал в совхозе. В сентябре 1942 года Кутурга был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Учился в Орловском пехотном училище, но не окончил его и в апреле 1943 года был направлен на фронт. К январю 1945 года младший сержант Иван Кутурга был наводчиком орудия 682-го артиллерийского полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боев в Восточной Пруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за "умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной Пруссии и при штурме Кёнигсберга" младший сержант Иван Кутурга был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Умер герой в 1987 году.

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