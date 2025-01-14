Российского наркодилера-беглеца поймали в Алматы
Фото: pexels
В Алматы задержали разыскиваемого в России наркоторговца. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Департамента полиции (ДП) города 14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным правоохранителей, 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск Министерством внутренних дел (МВД) России за совершение наркопреступления.
Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест.
Однако, как отмечают стражи порядка, подозреваемый скрылся.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности".Пресс-служба ДП Алматы
Стоит уточнить, что он скрывался в одном из спальных районов города.
"Фигурант водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Алматы
В настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Россию.
30 декабря 2024 года стало известно о том, что Генеральная прокуратура Казахстана из России вернула казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
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