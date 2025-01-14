Российского наркодилера-беглеца поймали в Алматы

В Алматы задержали разыскиваемого в России наркоторговца. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Департамента полиции (ДП) города 14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей, 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск Министерством внутренних дел (МВД) России за совершение наркопреступления.

Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Однако, как отмечают стражи порядка, подозреваемый скрылся.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности". Пресс-служба ДП Алматы

Стоит уточнить, что он скрывался в одном из спальных районов города.

"Фигурант водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Алматы

В настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Россию.

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