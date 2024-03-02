Крупного наркодилера из даркнета задержали в Астане

Полиция Астаны задержала находившегося в международном розыске с октября 2022 года наркоторговца из России, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 31-летний гражданин России разыскивается за производство наркотических средств в особо крупном размере.

С конца 2019 года мужчина на площадке крупнейшего российского даркнет-рынка "Hydra" создал магазин по продаже наркотических средств. Наркотики сбывал путем "закладок".

Также, по версии полиции, он массово производил мефедрон в арендованных квартирах на территории Омской области.

"Описание местонахождения "закладок" наркодилер загружал на витрину созданного им магазина по продаже наркотических средств. Покупатели "синтетики" осуществляли оплату посредством перевода на счет "Hydra", которые затем автоматически переводились на кошелек биржи криптовалют, принадлежащий его магазину".

Инициатор розыска – УМВД России по Омской области. Задержанному вменяется незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере по статье 228 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции, сообщили в столичном департаменте полиции.

Ранее подпольную нарколабораторию по производству наркотиков выявили в Астане. В ходе обыска было изъято свыше 27 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более тонны прекурсоров.