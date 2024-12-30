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Общество

Россия выдала казахстанца, подозреваемого в убийстве

Россия выдала казахстанца, подозреваемого в убийстве, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:39 Фото: Telegram/GenPr
Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 декабря 2024 года, заявили в пресс-службе надзорного органа.

"В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

Также сообщается, что, будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом.

"После отбытия наказания в соседнем государстве, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", – уточнили в Генпрокуратуре РК.

В надзорном органе отметили, что за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

23 декабря 2024 года стало известно, что Россия выдала Казахстану иностранку, лишившую алматинцев миллиардов тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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