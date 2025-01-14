Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил полицейского, погибшего в Алматинской области. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 14 января 2025 года отмечено:

"Инспектор службы батальона патрульной полиции Алматинской областной полиции старший лейтенант полиции Шалхар Байжомартов, трагически погибший при исполнении служебного долга, удостоен ордена "Айбын" ІІІ степени".

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По данным правоохранителей, награду отцу погибшего вручил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

"Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью и обеспечении порядка. Шалхар Байжомартов, ценой собственной жизни, доказал свою преданность служебному долгу и Отечеству". Айдар Сайтбеков

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2024 года на 42-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей, потеряв управление, прижал полицейского к служебной машине, что привело к его гибели.