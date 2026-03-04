Назначен новый вице-министр культуры и информации РК

Али Рустам назначен новым вице-министром культуры и информации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации РК".

Али Рустам родился 14 апреля 1984 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете "Деловая неделя". В 2006-2011 годах работал корреспондентом, редактором, заместителем главного редактора газеты "Деловая неделя". Позднее занимал должность директора ГККП "Жетісу жастары" Молодежный центр", директора Центра молодежной политики Алматинской области (2011-2012).

В 2012 году стал акимом Кайнарлинского сельского округа Алматинской области, в 2012-2016 – начальником, руководителем Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, в 2016-2020 – руководителем Управления внутренней политики Алматинской области.

В 2020-2021 годах занимал должность заместителя акима Алматинской области, в 2021-2022 – акима Ескельдинского района Алматинской области, в 2022-2023 – замакима области Жетысу.

С 2024 года по настоящее время был председателем Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.

