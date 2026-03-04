#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
События

Назначен новый вице-министр культуры и информации РК

Али Рустам, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:37 Фото: primeminister.kz
Али Рустам назначен новым вице-министром культуры и информации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации РК".

Али Рустам родился 14 апреля 1984 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете "Деловая неделя". В 2006-2011 годах работал корреспондентом, редактором, заместителем главного редактора газеты "Деловая неделя". Позднее занимал должность директора ГККП "Жетісу жастары" Молодежный центр", директора Центра молодежной политики Алматинской области (2011-2012).

В 2012 году стал акимом Кайнарлинского сельского округа Алматинской области, в 2012-2016 – начальником, руководителем Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, в 2016-2020 – руководителем Управления внутренней политики Алматинской области.

В 2020-2021 годах занимал должность заместителя акима Алматинской области, в 2021-2022 – акима Ескельдинского района Алматинской области, в 2022-2023 – замакима области Жетысу.

С 2024 года по настоящее время был председателем Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:37
Токаев назначил нового зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

3 марта 2026 года стало известно, что назначен новый глава Департамента юстиции Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Баланс свободы и ответственности – Динара Закиева о проекте новой Конституции
17:05, Сегодня
Баланс свободы и ответственности – Динара Закиева о проекте новой Конституции
Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации
20:00, 07 февраля 2024
Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации
Назначен новый вице-министр культуры и информации
17:18, 14 января 2025
Назначен новый вице-министр культуры и информации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: