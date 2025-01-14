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События

Любопытный медведь на востоке Казахстана отказался от "съемок", сломав фотоловушку

Любопытный бурый медведь на востоке Казахстана не оценил фотоловушку и сломал ее, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 17:40 Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
Администрация Катон-Карагайском национального парка поделилась интересным и необычным случаем. Все дело в том, что в Алтайском лесничестве бурый медведь не только попал в объектив фотоловушки, но и, похоже, решил "изучить" ее поближе, сообщает Zakon.kz.

Фотоловушка, установленная в ноябре 2024 года, привлекла внимание медведя. Сначала он с интересом начал ее исследовать.

Далее, как рассказывают специалисты, любопытство зверя закончилось тем, что устройство было вырвано и сломано.

Несмотря на это, инспекторам национального парка удалось обнаружить флеш-карту внутри фотоловушки и восстановить данные.

"Снимки медведя сохранились и внесли свой вклад в исследовательскую работу".Пресс-служба Катон-Карагайского национального парка

Днем ранее мы сообщали о том, что самого большого леопарда в мире повторно заметили в Мангистау. Переднеазиатский леопард попал в фотоловушку в Устюртском государственном природном заповеднике. Кадры с редким хищником можно посмотреть по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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