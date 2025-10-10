Решили удалить неудачные кадры: медведи изучили фотоловушку в горах на востоке Казахстана
Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала видео с медведями, которые с интересом осмотрели установленную в горах фотоловушку, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовано в Instagram.
"Посмотрел со всех сторон, попробовал на зуб, потрогал лапой – видимо, решил удалить неудачные кадры! А чуть позже к делу подключился и его друг – вместе они пытались "разобраться" с фотоловушкой. Фотоловушка установлена лесничим Жомартом Аманбаевым", – говорится в сообщении.
Ранее сурок устроил "фотосессию" в нацпарке на востоке Казахстана.
