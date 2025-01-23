Уникальные кадры: в нацпарке Туркестанской области фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов

На территории Сайрам-Угамского национального парка фотоловушки зафиксировали двух снежных барсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 января 2025 года рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК:

"Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка".

В комитете отметили, что наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы и свидетельствует о высоком уровне эффективности природоохранных мероприятий, проводимых работниками парка.

В Казахстане снежный барс был внесен в Красную книгу в 1978 году.

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14 января 2025 года мы писали, что снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане.