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События

Уникальные кадры: в нацпарке Туркестанской области фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов

В нацпарке Туркестанской области фотоловушка зафиксировала снежных барсов, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:46 Фото: Instagram/qazaqormany
На территории Сайрам-Угамского национального парка фотоловушки зафиксировали двух снежных барсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 января 2025 года рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК:

"Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка".

В комитете отметили, что наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы и свидетельствует о высоком уровне эффективности природоохранных мероприятий, проводимых работниками парка.

В Казахстане снежный барс был внесен в Красную книгу в 1978 году.

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14 января 2025 года мы писали, что снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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