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Казахская тазы официально получила патент

&quot;Казахская тазы&quot; официально получила патент, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:34 Фото: qazpatent.kz
Национальный институт интеллектуальной собственности Qazpatent запатентовал Казахскую тазы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в институте заявили 14 января 2025 года.

"Патентообладателем Казахской тазы является Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Қансонар", – говорится в сообщении.

Общественное объединение "Кансонар" официально было зарегистрировано в 2013 году. Согласно уставным целям организации, на "Кансонар" легла ответственность за сохранение, приумножение и привлечение интереса общественности к национальным породам собак казахская тазы и тобет.

Впервые в региональных питомниках республики создана новая порода собак Казахская тазы, хорошо приспособленная к суровым местным природно-климатическим условиям, для сохранения и распространения культурного наследия и самобытности, национальных охотничьих традиций и приемов, выработанных предыдущими поколениями народов Казахстана.

В связи с подготовкой к апробации с Институтом генетики проведены научные работы по исследованию в 2021-2023 годах, объектом исследования являлись собаки породы Казахская тазы. В целях оценки состояния генофонда и создания генетического профиля собак казахских тазы ассоциацией была собрана биоинформация и генетический материал, получены параметры генетического разнообразия и разработаны их индивидуальные ДНК-профили.

В целом, патент на селекционное достижение выдается при наличии критериев новизны, отличимости, однородности и стабильности. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание породы.

Патент на селекционное достижение был выдан на основании заключения государственной комиссии МСХ РК, решение по которому было принято согласно Методике проведения испытаний и апробаций селекционных достижений в области животноводства.

Исследования выявили типологическую особенность высшей нервной деятельности (ВНД) породы собак казахской тазы, выявили наиболее стабильные, врожденные и пожизненные свойства ее нервной системы функционального состояния высших нервных центров. Периоды повышенной работоспособности и устойчивости хода собак во время пробега обнаруживают выраженную зависимость от функционального состояния ее нервной системы. Исключительная стабильность ВНД казахских тазы выделяют ее среди всех остальных пород собак. Собаки породы Казахская тазы отличаются высокими показателями по курсингу (бега собак за механическим зайцем), а также по состязаниям и испытаниям собак породы Казахская тазы.

Во всех регионах в представительствах ассоциации "Кансонар" ежегодно проводятся региональные, республиканские породные племенные смотры собак породы Казахская тазы, на основании которых выдаются заключения экспертов о соответствии экспонируемых собак согласно их стандарту. Они хорошо приспособлены к любым климатическим условиям содержания, при комиссионной оценке бонитировке оцениваются кобели – 120, особи женского пола – не менее 100 баллов.

Собаки породы Казахская тазы, обладая высокой степенью пластичности, довольно легко переносят ветер, низкие температуры длительного зимнего периода и жаркий засушливый период южного лета.

В Qazpatent напомнили, что 2 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внес под охрану государства казахские породы собак тазы и тобет.

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4 сентября 2024 года Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании Казахской тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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