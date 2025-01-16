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События

На вокзале в Алматы за год умудрились украсть товаров из Китая на 200 млн тенге

Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Главной транспортной прокуратуре 16 января 2025 года предоставили информацию о деле с хищением товаров на границе. Как оказалось, сотрудники склада временного хранения (СВХ) с 2023 по 2024 год воровали товары, прибывшие из Китая, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, подозреваемые использовали доступ к информации о содержимом контейнеров, сбывая украденные грузы на местных рынках.

"Ущерб составил более 200 млн тенге, пострадавшими стали как отечественные, так и иностранные компании", – сказано в сообщении ведомства.

Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 завершено досудебное расследование. Теперь транспортная прокуратура Жетысуской области направила дело в суд.

Ранее сообщалось, что казахстанец лишился свободы на 16 лет за незаконную посылку из Таиланда.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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