Сотрудники СВХ в Алматы за год умудрились украсть товары из Китая на 200 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Главной транспортной прокуратуре 16 января 2025 года предоставили информацию о деле с хищением товаров на границе. Как оказалось, сотрудники склада временного хранения (СВХ) с 2023 по 2024 год воровали товары, прибывшие из Китая, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному сообщению, подозреваемые использовали доступ к информации о содержимом контейнеров, сбывая украденные грузы на местных рынках.
"Ущерб составил более 200 млн тенге, пострадавшими стали как отечественные, так и иностранные компании", – сказано в сообщении ведомства.
Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 завершено досудебное расследование. Теперь транспортная прокуратура Жетысуской области направила дело в суд.
Ранее сообщалось, что казахстанец лишился свободы на 16 лет за незаконную посылку из Таиланда.
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