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События

В Таразе раскрыли "мясную" аферу на 1,3 млрд тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 20:35 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Тараза 30 июня вынес приговор по уголовному делу в отношении троих граждан, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в отношении нескольких потерпевших и в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, обвиняемые занимались поставками птичьего мяса из России и входили в доверие к местным предпринимателям. Под предлогом участия в прибыльном бизнесе они привлекали крупные суммы, при этом обещанные дивиденды выплачивались за счет новых поступлений от других вкладчиков. Фактической хозяйственной деятельности не велось, возврат средств изначально не планировался.

Общий ущерб от действий подсудимых превысил 1 млрд 290 млн тенге. Прокуратура запрашивала для Н. – 10 лет заключения, для И. и У. – по 6 лет и 8 месяцев. Потерпевшие поддержали позицию гособвинения в отношении Н. и И., но по У. предложили учесть его личную ответственность.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей у всех обвиняемых, а также положительные характеристики. При этом активная роль Н. в организации схемы была признана отягчающим фактором.

Приговором суда:

  • Н. осужден к 8 годам лишения свободы;
  • И. – к 6 годам лишения свободы;
  • У. – к 5 годам, но с применением статьи 63 УК наказание определено условным.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Участники ОПГ осуждены на сроки до 13 лет за миллиардные хищения в "Таразэнергоцентре". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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