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События

Повреждение газопровода в Алматы: полиция начала расследование

Алматы, газ, повреждение трубы, газопровода, Турксибский район, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:42 Фото: акимат Алматы
Коммунальные службы в Турксибском районе Алматы восстановили подземный газопровод среднего давления, поврежденный во время самовольной прокладки канализационных труб к заведению "У Асимы", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, частные лица, без согласования с городскими службами, ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу.

Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных.

"К ремонтно-восстановительным работам привлечены 150 рабочих, шесть единиц техники АО "QazaqGaz Aimaq". Для бесперебойного теплоснабжения части потребителей работа котельной "Аэропорт" ТОО "АТКЭ" вынужденно переведена на резервное топливо – мазут. По состоянию на 14:00 повреждение на газопроводе устранено. Специалисты проведут опрессовку системы, после чего, для обеспечения безопасности потребителей, будет производиться подомовой обход и поэтапное подключение газоснабжения. Просим жителей соблюдать технику безопасности и воздержаться от самостоятельного подключения", – сообщили в акимате.

Отмечается, что на проведение работ собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб. Управление полиции Турксибского района начало расследование для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.

"Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо", – рассказали в акимате.

Там напоминают, что частным и физическим лицам для подключения к любым инженерным сетям необходимо запросить технические условия на подключения к соответствующим сетям, разработать проектно-сметную документацию на основании схемы и согласовать проект с коммунальными предприятиями (ГКП на ПХВ "Алматы Су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "QazaqGazAimaq", АО "Алатау Жарык Компаниясы"). Также необходимо получить талон о начале строительства от Управления градостроительного контроля и уведомить районный акимат. Строительно-монтажные работы должны проводиться под контролем коммунальных предприятий. После завершения работ необходимо получить исполнительную съемку и зарегистрировать в Управлении градостроительного контроля.

Вечером 16 января по улице Захарова в Турксибском районе Алматы при попытке проложить канализационные трубы был поврежден газопровод. В итоге жители части города (более 10 тыс. квартир и домов) лишились газа

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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