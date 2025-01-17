Повреждение газопровода в Алматы: полиция начала расследование

Коммунальные службы в Турксибском районе Алматы восстановили подземный газопровод среднего давления, поврежденный во время самовольной прокладки канализационных труб к заведению "У Асимы", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, частные лица, без согласования с городскими службами, ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу.

Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных.

"К ремонтно-восстановительным работам привлечены 150 рабочих, шесть единиц техники АО "QazaqGaz Aimaq". Для бесперебойного теплоснабжения части потребителей работа котельной "Аэропорт" ТОО "АТКЭ" вынужденно переведена на резервное топливо – мазут. По состоянию на 14:00 повреждение на газопроводе устранено. Специалисты проведут опрессовку системы, после чего, для обеспечения безопасности потребителей, будет производиться подомовой обход и поэтапное подключение газоснабжения. Просим жителей соблюдать технику безопасности и воздержаться от самостоятельного подключения", – сообщили в акимате.

Отмечается, что на проведение работ собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб. Управление полиции Турксибского района начало расследование для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.

"Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо", – рассказали в акимате.

Там напоминают, что частным и физическим лицам для подключения к любым инженерным сетям необходимо запросить технические условия на подключения к соответствующим сетям, разработать проектно-сметную документацию на основании схемы и согласовать проект с коммунальными предприятиями (ГКП на ПХВ "Алматы Су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "QazaqGazAimaq", АО "Алатау Жарык Компаниясы"). Также необходимо получить талон о начале строительства от Управления градостроительного контроля и уведомить районный акимат. Строительно-монтажные работы должны проводиться под контролем коммунальных предприятий. После завершения работ необходимо получить исполнительную съемку и зарегистрировать в Управлении градостроительного контроля.

Вечером 16 января по улице Захарова в Турксибском районе Алматы при попытке проложить канализационные трубы был поврежден газопровод. В итоге жители части города (более 10 тыс. квартир и домов) лишились газа.