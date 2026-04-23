В Алматы начнут масштабные работы на газопроводе: что нужно знать жителям

В Алматы с 23 апреля 2026 года стартовало проведение плановых работ по реконструкции газопровода среднего давления. Работы будут проводиться в районе пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Мендыкулова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что этот проект предусматривает устройство перехода под улицей с выполнением прокола и последующей укладкой трубопровода.

Все работы, как уточнили специалисты, организованы на тротуарной части и не повлияют на движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби.

Перекрытие дороги не планируется. Завершить работы планируется до конца апреля.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также в обращении жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.

