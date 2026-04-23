События

В Алматы начнут масштабные работы на газопроводе: что нужно знать жителям

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы с 23 апреля 2026 года стартовало проведение плановых работ по реконструкции газопровода среднего давления. Работы будут проводиться в районе пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Мендыкулова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что этот проект предусматривает устройство перехода под улицей с выполнением прокола и последующей укладкой трубопровода.

Все работы, как уточнили специалисты, организованы на тротуарной части и не повлияют на движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби.

Перекрытие дороги не планируется. Завершить работы планируется до конца апреля.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также в обращении жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.

Материал по теме

В Алматы до 2 мая ограничат движение на одной из улиц

Мы уже оповещали о том, что жителям Астаны до 1 сентября ограничат движение из-за строительства новой улицы. Подробнее узнать об этом можно по ссылке.

Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы отложили ремонт газопровода на аль-Фараби из-за учебного года
11:40, 30 августа 2025
В Алматы отложили ремонт газопровода на аль-Фараби из-за учебного года
Акимат Алматы: Дорожные работы на проспекте аль-Фараби завершат до начала учебного года
22:59, 16 июля 2023
Акимат Алматы: Дорожные работы на проспекте аль-Фараби завершат до начала учебного года
В Алматы движение по проспекту аль-Фараби и улице Сатпаева будет затруднено
17:49, 05 августа 2024
В Алматы движение по проспекту аль-Фараби и улице Сатпаева будет затруднено
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
