Казахстан введет запрет на ввоз свежих томатов
Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится в срок до 1 июля 2026 года запрет на ввоз томата свежего или охлажденного на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран, за исключением ввоза томатов из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита томатов через территорию республики.
Как поясняется, это будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июня.
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