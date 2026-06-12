Казахстан введет запрет на ввоз свежих томатов

В частности, вводится в срок до 1 июля 2026 года запрет на ввоз томата свежего или охлажденного на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран, за исключением ввоза томатов из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита томатов через территорию республики.