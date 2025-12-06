Штраф в 1,2 млн тенге: в Алматы выявлены экологические и санитарные нарушения у ряда шашлычных

В Алматы шашлычные Медеуского района проверили сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Об этом сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Так, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проведены внеплановые проверки пяти шашлычных.

"Нарушения были выявлены у 4 объектов, по 1 делу материалы направлены в суд. Сумма штрафа превысила 1,2 млн тенге". Управлении экологии и окружающей среды Алматы

Дополнительно представители отдела охраны окружающей среды и экологии ТОО "Eco Almaty" совместно с природоохранной полицией УП Медеуского района провели профилактическую работу по фактам выброса дыма в шашлычных.

В ходе мониторинга зафиксированы факты разжигания мангалов на древесных углях в кафе "Грузинский двор" по адресу: ул. Кабанбай батыра, 8, а также в кафе Modi, которое расположено на ул. Кабанбай батыра, 15. Жители близлежащих домов пожаловались на сильный дым и запах от заведений общепита, использующих твердое топливо.

Специалисты Eco Almaty провели разъяснительную беседу с владельцами объектов о необходимости строгого соблюдения "Правил благоустройства территории города Алматы". Предпринимателям напомнили об установленных экологических и санитарных требованиях. В частности, что использование твердого топлива запрещено, а при работе на газовом оборудовании необходимо устанавливать фильтры для очистки выбросов. Также им рассказали об ответственности за подобное нарушение.

Отметим, что проверки шашлычных и заведений общепита, а также бань проводятся в городе на регулярной основе. Такие точки часто становятся источником избыточного дыма, неприятного запаха и создают дискомфорт для жителей близлежащих домов. Контроль со стороны экологов осуществляется в рамках плана мероприятий по охране атмосферного воздуха и соблюдению санитарных норм.

3 декабря 2025 года стало известно, что в Алматы взялись за дымные шашлычные. Позднее была названа причина, по которой за шашлычными в усилили контроль.