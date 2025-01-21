Рецидивисты, прикрываясь благотворительностью, два года терроризировали Жамбылскую область

Организованная преступная группа (ОПГ) несколько лет терроризировала жителей и бизнесменов Жамбылской области. Об этом Zakon.kz стало известно 21 января 2025 года из сообщения областной прокуратуры.

Согласно данным специалистов:

"Данная преступная группа, состоящая из семи ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении двух лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством".

В ходе расследования установлены обстоятельства совершения ряда преступлений с целью осуществления замысла организатора ОПГ, определена тесная взаимосвязь между ее участниками (членами) и согласованность их действий.

К примеру, участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района потребовали у двоих потерпевших денежные средства в сумме 1 млн тенге и 10 килограммов наркотического средства для личного употребления.

Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел через приложение денежные средства в сумме 500 тыс. тенге. Данные денежные средства были разделены между участниками ОПГ.

Аналогичная преступная схема имела место в отношении четырех предпринимателей.

Уже 21 января 2025 года по результатам судебных разбирательств Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен обвинительный приговор.

"Лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от восьми до 10 лет лишения свободы". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Приговор суда в законную силу не вступил.

14 января 2025 года сообщалось, что сразу 21 иностранца и казахстанца будут судить за участие в интимной вебкам-ОПГ.