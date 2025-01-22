Стала известна дата расширенного заседания правительства с участием Токаева

28 января 2025 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января, проинформировали в пресс-службе президента.

"В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период. Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

В 2024 году расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева прошло 7 февраля.

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.