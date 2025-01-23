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События

Школу искусства хотели продать частникам в Каскелене

Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки, учитель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области остро не хватает детских музыкальных школ и школ искусств. Несмотря на это, одну из таких школ пытались продать в частные руки. Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, как удалось вернуть школу на баланс государства.

Согласно данным ведомства за 23 января 2025 года, ответчик в лице юридического лица намеревался незаконно получить в Каскелене школу искусства общей площадью более 1000 кв. м.

"Апелляционной инстанцией ходатайство прокурора об отмене решения районного суда по вопросу незаконной продажи школы поддержано. Школа возвращена в государственную собственность".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Также сказано, что на сегодняшний день в здании уже идут ремонтные работы. Вскоре, как уверяют специалисты, более 300 детей смогут обучаться искусству.

Ранее мы сообщали о строителях, которые ремонтировали сельские школы в Талгарском районе. Они уже полгода не могут получить зарплату за свой тяжелый труд.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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