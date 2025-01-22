Мошенники не только разорили казахстанку, но и использовали ее как дроппера

Жительница Костаная "инвестировала" 21 млн тенге в несуществующую платформу и, сама того не подозревая, стала дроппером, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции региона, женщину обманывали мошенники с октября 2024 года по январь 2025 года.

"Все началось в октябре 2024 года, когда женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил вложить деньги. После первого перевода в 100 долларов США у нее начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках", – рассказали в полиции.

Были "вложены" и средства, хранившиеся на депозите, на которые она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 млн тенге.

"В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как посредник (дроппер) в мошеннической схеме. Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств. По данному факту в настоящее время проводится следствие по статье "Мошенничество в особо крупном размере", – сказано в сообщении.

Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых.

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