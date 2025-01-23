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События

В АЗРК сделали заявление по трем знаковым спортивным объектам Астаны

Три знаковых спортивных объекта Астаны достались в управление частнику незаконно, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 15:56 Фото: hcbarys.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства управлением акимата столицы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 23 января 2025 года, в действиях столичного ГУ "Управление активов и государственных закупок" установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства при передаче в доверительное управление без права выкупа трех спортивных объектов – стадиона "Астана Арена", ледовых дворцов "Барыс Арена" и "Алау".

"Управлением в 2020 году проведен тендер по передаче в доверительное управление без права выкупа вышеуказанных объектов. По результатам тендера победителем признано ТОО "Mtex management", с которым заключен договор на 15 лет. Согласно законодательству, проведение тендера должно обеспечивать равные условия участия для всех потенциальных управляющих, с соблюдением принципов развития конкуренции. Однако при объявлении тендера на передачу данных спортивных комплексов в документации были прописаны требования, ограничивающие круг участников", – сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Таким образом, действия ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" привели к нарушениям статьи 194 Предпринимательского кодекса РК.

В связи с этим ДАЗРК по Астане направил в адрес ГУ "Управление активов и государственных закупок" уведомление о необходимости устранения нарушений антимонопольного законодательства.

Осенью 2024 года депутат маслихата Астаны Владислав Сергеев предложил пересмотреть управление спортивными объектами, в том числе вышеназванными. Он указал на то, что нынешняя модель управления государственным имуществом неэффективна: "Мы сначала строим за бюджетные деньги, тратим деньги на ремонт этих спортивных объектов, а потом наши же спортивные школы платят частным компаниям за аренду полей, бассейнов, ледового покрытия и всего остального".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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