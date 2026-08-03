Более 6,2 тыс. гектаров земли могут передать сельским жителям на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области государству вернули более 6,2 тыс. гектаров неиспользуемых земель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре региона 3 августа 2026 года, во время проверки выяснилось, что ряд землепользователей в течение длительного времени не использовали участки по целевому назначению, нарушая требования земельного законодательства.

В итоге в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью свыше 6 200 гектаров. Их кадастровая стоимость превышает 75 млн тенге.

Сейчас возвращенные земли вовлекают в легальный экономический оборот. В дальнейшем местные исполнительные органы планируют предоставить их добросовестным сельским жителям.

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28 июля мы рассказывали, что прокуратура Алматы добилась возврата в государственную собственность здания железнодорожной больницы и двух земельных участков, расположенных в центре города. Общая стоимость возвращенного имущества превышает 2 млрд тенге.