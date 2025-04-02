Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Министр обороны РК утвердил приказ от 20 марта 2025 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, – говорится в тексте.

Приказ вводится в действие с 12 апреля.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на воинские сборы привлекалось 1500 человек. В 2024 году количество призываемых на воинские сборы увеличено до 3000 человек.

Напомним, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе продолжительностью до 30 дней. При этом перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным или автомобильным транспортом за счет средств Министерства обороны.