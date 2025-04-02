#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.15
543.3
5.93
Право

Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 09:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны РК утвердил приказ от 20 марта 2025 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", сообщает Zakon.kz.
В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, – говорится в тексте.

Приказ вводится в действие с 12 апреля.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на воинские сборы привлекалось 1500 человек. В 2024 году количество призываемых на воинские сборы увеличено до 3000 человек.

Напомним, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе продолжительностью до 30 дней. При этом перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным или автомобильным транспортом за счет средств Министерства обороны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Предоставление грантов на новые бизнес-идеи планируют пересмотреть в Казахстане
Право
08:52, Сегодня
Предоставление грантов на новые бизнес-идеи планируют пересмотреть в Казахстане
Объединение Astana Hub и Tech Garden: о новых мерах поддержки инновационной деятельности рассказал депутат
Право
07:58, Сегодня
Объединение Astana Hub и Tech Garden: о новых мерах поддержки инновационной деятельности рассказал депутат
Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии коррупции
Право
18:07, 01 апреля 2025
Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии коррупции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: