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События

Шаг к устойчивому будущему: в Алматинской области запущены две новые гидроэлектростанции

ГЭС в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
На реке Баскан в Сарканском районе Алматинской области завершилась реализация масштабного инвестиционного проекта – строительство каскада из двух малых гидроэлектростанций, ГЭС-2 и ГЭС-3. С середины октября 2024 года электроэнергия от ГЭС-2 уже подается в общую сеть.

Проект реализуется ТОО "Baskan Power", которая с 2013 года успешно развивает производство гидроэлектроэнергии в данном регионе. Необходимо отметить, что Верхне-Басканская ГЭС-1, первая станция компании, была введена в эксплуатацию в 2015 году, обеспечив ежегодную генерацию 20,1 млн кВт⋅ч электроэнергии. Теперь в регионе появились еще две станции с плановой выработкой порядка 76,5 млн кВт⋅ч в год.

"Благодаря совместной работе с Банком развития Казахстана, учитывая специфику реализации ГЭС деривационного типа, а также условия Договора покупки электроэнергиии с ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ" мы смогли в срок завершить реализацию каскада малых Басканских ГЭС. Данный проект позволил привлечь инвестиции в регион, создать рабочие места для местного населения и увеличить производство электроэнергии. Это важный шаг к снижению импортозависимости и стабилизации тарифов для жителей южного Казахстана", – отметил генеральный директор компании Сакен Муратов.

В ходе строительства ГЭС создано до 200 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию трудоустроено 30 специалистов на постоянной основе. Управление новыми ГЭС полностью автоматизировано, а современные технологии позволяют снизить эксплуатационные расходы. Объекты оснащены новейшим оборудованием, что обеспечит их долгосрочную надежность.

Фото: Zakon.kz

Проект общей стоимостью 14,8 млрд тенге реализуется при поддержке АО "Банк развития Казахстана", участие которого составляет 9,5 млрд тенге.

"Поддержка данного проекта полностью соответствует стратегии Банка по развитию зеленой энергетики. Природно-климатические условия региона и гидропотенциал реки Баскан позволили реализовать еще один ГЭС для области Жетысу, что в свою очередь поможет снизить имеющийся дефицит за счет вырабатываемой внутри страны зеленой электроэнергии", – подчеркнул старший банкир БРК Тулеген Каренов.

ГЭС в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:08

Фото: Zakon.kz

С введением ГЭС-2 и ГЭС-3 в регионе Жетысу будет действовать 17 объектов возобновляемой энергии общей мощностью более 287 МВт.

Айсулу Омарова
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