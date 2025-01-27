Столетний юбилей отметил ветеран ВОВ в Жамбылской области

В Жамбылской области столетний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны Рахымжан Сатыбалдыевич Мамралиев, сообщает Zakon.kz.

Поздравить долгожителя с этим событием в его дом в селе Жетыбай Байзакского района пришли дети, внуки, правнуки, односельчане, представители местных исполнительных органов и органов военного управления.

Сотрудники департамента по делам обороны передали фронтовику поздравительное письмо от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. В письме глава оборонного ведомства страны поблагодарил Рахымжана Мамралиева за мужество и героизм, проявленные на фронте. В поздравлении было отмечено, что для современных защитников Отечества ветеран является живым примером доблестного исполнения воинского долга.

Аким Байзакского района Олжас Баккараев от имени руководства области также выразил благодарность фронтовику за его вклад в победу и добросовестный труд в послевоенные годы.

"Торжество, посвященное празднованию столетия долгожителя села Жетыбай, продолжил военный оркестр регионального командования "Юг". Ослабленный слух не помешал Рахымжану Сатыбалдыевичу услышать знакомые марши и композиции и аплодировать военным музыкантам. Торжественным маршем перед ветераном и его гостями прошел строй военнослужащих из состава действующих офицеров и военнослужащих запаса, проживающих в Байзакском районе", – сообщили в Минобороны.

Рахымжан Мамралиев был призван в армию в восемнадцатилетнем возрасте. В 1943 году он отправился на Дальний Восток, где сражался с японскими захватчиками. Командир артиллерийского взвода старший сержант Рахымжан Мамралиев принимал участие в освобождении от японцев городов Приморск, Ворошилов, Маньчжурии и Корейского полуострова. Демобилизовался фронтовик лишь в 1951 году, после чего прибыл в Жамбылскую область, где сегодня проживает в окружении родных.