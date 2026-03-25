Ветеран ВОВ Александр Балабас отметил вековой юбилей

26 марта 2026 года фронтовик из Караганды Александр Балабас отметил 100-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

Поздравили героя войны военнослужащие города.

От имени министра обороны начальник отдела по делам обороны района имени Казыбек би города Караганды полковник Кайрат Таттекенов вручил фронтовику Александру Ильичу Балабасу поздравительный адрес.

Фото: МО РК

Представитель оборонного ведомства передал ветерану Великой Отечественной войны слова искренней признательности за мужество, отвагу и самоотверженное служение Родине.

"Ваш жизненный путь – это пример стойкости, трудолюбия и преданности своей стране. Ваша судьба – часть великой истории, которую важно помнить и передавать будущим поколениям", – подчеркнул он.

Фото: МО РК

Александр Ильич Балабас родился в 1926 году. По окончании пяти классов в 1942 году начал трудовую деятельность на шахте, где работал чертежником в маркшейдерском отделе. В 1943 году он был призван в ряды Красной армии. После прохождения обучения в 1944 году был направлен в 415-й стрелковый полк 1-й Брестской дивизии 2-го Белорусского фронта под командованием прославленного маршала Константина Рокоссовского. В составе фронта он принимал участие в боевых действиях.

За проявленное мужество Александр Ильич награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями.

После окончания войны он посвятил себя мирному труду и восстановлению страны. Долгие годы работал в различных организациях Караганды: в строительном управлении № 1, шофером в автотранспортной конторе управления "Саранскпромстрой", бухгалтером в областной клинической больнице, экономистом в управлении "Карагандауглесбыт", где впоследствии возглавил плановый отдел. С 1991 года находится на заслуженном отдыхе.

Александр Ильич не только ветеран и труженик, но и глава большой и дружной семьи. У него трое детей, четверо внуков и пятеро правнуков, которые бережно хранят семейные традиции и гордятся своим героическим дедом.

В апреле 2025 года Александр Балабас рассказал о своем боевом пути и мирной жизни.