Двух казахстанцев оштрафовали на 1,1 млн тенге за незаконный доступ к базам данных Минздрава
Фото: Zakon.kz
Комитетом национальной безопасности Казахстана при координации прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Жетысуской области по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 10 февраля 2025 года, из Telegram-канала КНБ.
"30 января текущего года решением суда Талдыкоргана они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РК, и приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей (1 179 600 тенге. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Следствием установлено, что путем незаконного завладения учетными записями медицинских работников ими осуществлен неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и Damumed Министерства здравоохранения РК.
6 февраля 2025 года сообщалось, что Талдыкорганский городской суд вынес дополнительный приговор заключенному. Мужчина получил новый срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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