Токаев: Практически во всех странах СНГ цены на электроэнергию выше, чем в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства отдельное внимание уделил авариям на тепловых станциях. По его словам, такие ситуации не красят страну, подрывают репутацию и свидетельствуют о безответственности, непрофессионализме госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Также он заявил, что в акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии.

"Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике.

"Такова реальность, и мы не должны ее скрывать". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, он проговорил момент, когда в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала.

Также президент напомнил о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Но, помимо призывов к гражданам, нужно перейти к внедрению социальных норм потребления.

Так, положительные примеры уже имеются.

"Только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды около восьми процентов. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам. По его словам, экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много.