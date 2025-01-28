Токаев: Практически во всех странах СНГ цены на электроэнергию выше, чем в Казахстане
Также он заявил, что в акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии.
"Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике.
"Такова реальность, и мы не должны ее скрывать".Касым-Жомарт Токаев
Продолжая, он проговорил момент, когда в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала.
Также президент напомнил о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Но, помимо призывов к гражданам, нужно перейти к внедрению социальных норм потребления.
Так, положительные примеры уже имеются.
"Только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды около восьми процентов. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах".Касым-Жомарт Токаев
Ранее Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам. По его словам, экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много.