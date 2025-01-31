Как правильно оплачивать проезд по БАКАД
С начала эксплуатации по конец 2024 года пользователями на БАКАД было совершено в общем счете более 30 миллионов поездок, однако около 50% пользователей не оплачивают за проезд.
В связи с несвоевременной оплатой за проезд по БАКАД у автовладельцев накапливается задолженность, несмотря на активное освещение способов оплаты за проезд и тарифов посредством СМИ, социальных сетей (Instagram bakad_official, TikTok @bakad.official) и на официальном сайте БАКАД (barr.kz).
Для повышения информированности пользователей расскажем, как правильно и удобно оплачивать за проезд по БАКАД.
Кто отвечает за сбор оплаты на БАКАД?
Сбор платы и обслуживание дороги осуществляет ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции". Важно отметить, что у БАКАД своя система сбора оплаты, и она не связана с АО "НК "КазАвтоЖол", а это значит, что оплачивая через "КазАвтоЖол", вы не оплачиваете проезд по БАКАД.
Все средства, собранные за проезд, поступают в республиканский бюджет.
Важно! Заезд на БАКАД фиксируется автоматическими видеокамерами, и на въезде и выезде нет шлагбаумов.
Как оплатить проезд?
Оплатить проезд можно несколькими способами:
- Предоплата – пополнение баланса по госномеру автомобиля до въезда на дорогу через онлайн-банкинги Kaspi Bank, Halyk Bank, Банк ЦентрКредит или сервис Qiwi.
- Постоплата – оплата в течение 7 календарных дней после использования дороги. Эти виды оплат осуществляются через раздел "БАКАД. Оплата за проезд по платной дороге" в указанных выше приложениях.
- Оплата задолженности – если прошло более 7 дней, задолженность нужно оплатить через раздел "Оплата задолженности".
Пошаговая инструкция оплаты через онлайн-банкинги
Чтобы оплатить проезд, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел "Платежи" в приложении банка.
- В подразделе «Транспорт» перейдите в «Платные дороги и шлагбаумы».
- Найдите в списке и нажмите на «Платные дороги. БАКАД». Определите нужную категорию: «Оплата за проезд» («Пополнение баланса») или «Оплата задолженности».
- Введите или выберите государственный номер автомобиля.
- Укажите необходимую сумму платежа.
Оплата через банковские карты Visa и Mastercard доступна на веб-сайте.
Задолженность и как ее погасить
Если на вашем балансе недостаточно средств для полной оплаты проезда, данная сумма будет переведена в раздел задолженности. Если вы пополнили баланс через разделы "Оплата за проезд" или "Пополнение баланса", и у вас имеется задолженность, то средства с этого счета не будут автоматически использованы для погашения задолженности, поэтому задолженность должна быть оплачена в специальном разделе "Оплата задолженности".
Оплата проезда должна производиться наЧтобы оплатить проезд основе предоплаты, так же допускается постоплата в течение 7 календарных дней, в связи с чем убедительно просим пополнять баланс заблаговременно во избежание возникновения задолженности.
При превышении 7-дневного периода задолженность подлежит принудительному взысканию.
Если вы не погашаете задолженность за проезд вовремя, информация передается в соответствующие органы. Водители начинают получать исполнительные предупреждения, что может привести к судебным разбирательствам, блокировке счетов и другим серьезным последствиям.
Тарифы и правила оплаты
Стоимость проезда привязана к месячному расчетному показателю (МРП). Независимо от пройденного пути, плата взимается за каждый час использования дороги. Если поездка превышает 1 час, система начинает новый расчет.
Льготы за проезд
Для транспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском и Талгарском районах, доступны льготные абонементы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БАКАД по ссылке: (barr.kz).
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