Как правильно оплачивать проезд по БАКАД

С момента запуска БАКАД в июне 2023 года прошло уже полтора года, но вопросы об оплате проезда все еще остаются актуальными. Средняя интенсивность движения за 2024 год по трассе составила более 70 тысяч транспортных средств. Zakon.kz рассказывает, как делать это правильно и удобно.

С начала эксплуатации по конец 2024 года пользователями на БАКАД было совершено в общем счете более 30 миллионов поездок, однако около 50% пользователей не оплачивают за проезд.

В связи с несвоевременной оплатой за проезд по БАКАД у автовладельцев накапливается задолженность, несмотря на активное освещение способов оплаты за проезд и тарифов посредством СМИ, социальных сетей (Instagram bakad_official, TikTok @bakad.official) и на официальном сайте БАКАД (barr.kz).

Для повышения информированности пользователей расскажем, как правильно и удобно оплачивать за проезд по БАКАД.

Кто отвечает за сбор оплаты на БАКАД?

Сбор платы и обслуживание дороги осуществляет ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции". Важно отметить, что у БАКАД своя система сбора оплаты, и она не связана с АО "НК "КазАвтоЖол", а это значит, что оплачивая через "КазАвтоЖол", вы не оплачиваете проезд по БАКАД.

Все средства, собранные за проезд, поступают в республиканский бюджет.

Важно! Заезд на БАКАД фиксируется автоматическими видеокамерами, и на въезде и выезде нет шлагбаумов.

Фото: ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"

Как оплатить проезд?

Оплатить проезд можно несколькими способами:

Предоплата – пополнение баланса по госномеру автомобиля до въезда на дорогу через онлайн-банкинги Kaspi Bank, Halyk Bank, Банк ЦентрКредит или сервис Qiwi. Постоплата – оплата в течение 7 календарных дней после использования дороги. Эти виды оплат осуществляются через раздел "БАКАД. Оплата за проезд по платной дороге" в указанных выше приложениях. Оплата задолженности – если прошло более 7 дней, задолженность нужно оплатить через раздел "Оплата задолженности".

Пошаговая инструкция оплаты через онлайн-банкинги

Чтобы оплатить проезд, выполните следующие шаги:

Перейдите в раздел "Платежи" в приложении банка. В подразделе «Транспорт» перейдите в «Платные дороги и шлагбаумы». Найдите в списке и нажмите на «Платные дороги. БАКАД». Определите нужную категорию: «Оплата за проезд» («Пополнение баланса») или «Оплата задолженности». Введите или выберите государственный номер автомобиля. Укажите необходимую сумму платежа.

Оплата через банковские карты Visa и Mastercard доступна на веб-сайте.

Фото: ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"

Задолженность и как ее погасить

Если на вашем балансе недостаточно средств для полной оплаты проезда, данная сумма будет переведена в раздел задолженности. Если вы пополнили баланс через разделы "Оплата за проезд" или "Пополнение баланса", и у вас имеется задолженность, то средства с этого счета не будут автоматически использованы для погашения задолженности, поэтому задолженность должна быть оплачена в специальном разделе "Оплата задолженности".

Оплата проезда должна производиться наЧтобы оплатить проезд основе предоплаты, так же допускается постоплата в течение 7 календарных дней, в связи с чем убедительно просим пополнять баланс заблаговременно во избежание возникновения задолженности.

При превышении 7-дневного периода задолженность подлежит принудительному взысканию.

Если вы не погашаете задолженность за проезд вовремя, информация передается в соответствующие органы. Водители начинают получать исполнительные предупреждения, что может привести к судебным разбирательствам, блокировке счетов и другим серьезным последствиям.

Тарифы и правила оплаты

Стоимость проезда привязана к месячному расчетному показателю (МРП). Независимо от пройденного пути, плата взимается за каждый час использования дороги. Если поездка превышает 1 час, система начинает новый расчет.

Фото: ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"

Льготы за проезд

Для транспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском и Талгарском районах, доступны льготные абонементы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БАКАД по ссылке: (barr.kz).

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