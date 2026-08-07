Изменение ставок за проезд по БАКАД

Министерство транспорта РК изменило правила взимания платы за проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). Изменения будут направлены на совершенствование системы оплаты и стимулирование своевременной оплаты проезда, сообщает Zakon.kz.

С 16 августа 2026 года стоимость проезда по БАКАД вырастет. Размер платы, как и прежде, будет зависеть от категории транспортного средства и времени нахождения на платном участке. Один тариф применяется при проезде продолжительностью до одного часа.

Расчет произведен с учетом месячного расчетного показателя (МРП) на 2026 год, который составит 4325 тенге.

Новые тарифы будут следующими: