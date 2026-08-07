#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
События

Изменение ставок за проезд по БАКАД

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:55 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта РК изменило правила взимания платы за проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). Изменения будут направлены на совершенствование системы оплаты и стимулирование своевременной оплаты проезда, сообщает Zakon.kz.

С 16 августа 2026 года стоимость проезда по БАКАД вырастет. Размер платы, как и прежде, будет зависеть от категории транспортного средства и времени нахождения на платном участке. Один тариф применяется при проезде продолжительностью до одного часа.

Расчет произведен с учетом месячного расчетного показателя (МРП) на 2026 год, который составит 4325 тенге.

Новые тарифы будут следующими:

тарифы, БАКАД, цены, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:55


Для легковых автомобилей тариф увеличится с 0,07 до 0,14 МРП, для остальных категорий транспортных средств повышение произойдет пропорционально.

Сколько стоят абонементы

Для жителей населенных пунктов Талгарского, Карасайского и Илийского районов Алматинской области сохраняется возможность пользоваться ежемесячными и годовыми абонементами. Их стоимость не изменится.

Ежемесячная абонентская плата составит:

  • легковые автомобили – 2162,5 тенге (0,5 МРП);
  • автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 тонны – 2595 тенге (0,6 МРП);
  • автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонны – 4325 тенге (1 МРП);
  • автобусы более 32 мест и грузовики до 10 тонн – 6487,5 тенге (1,5 МРП);
  • грузовые автомобили свыше 10 тонн – 8650 тенге (2 МРП);
  • грузовые автомобили свыше 15 тонн – 10 812,5 тенге (2,5 МРП).

Годовой абонемент будет стоить:

  • легковые автомобили – 21 625 тенге (5 МРП);
  • автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 тонны – 25 950 тенге (6 МРП);
  • автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонны – 43 250 тенге (10 МРП);
  • автобусы более 32 мест и грузовики до 10 тонн – 64 875 тенге (15 МРП);
  • грузовые автомобили свыше 10 тонн – 86 500 тенге (20 МРП);
  • грузовые автомобили свыше 15 тонн – 108 125 тенге (25 МРП).

Появится скидка 50% за своевременную оплату

Вводится механизм скидки в размере 50% при использовании предварительной оплаты или постоплаты.

  • Предварительная оплата: внесение денежных средств на лицевой счет пользователя или по номеру автомобиля до въезда на платный участок. В этом случае проезд оплачивается со скидкой 50% от установленного тарифа.
  • Постоплата: оплата проезда после его фиксации техническими средствами. В случае оплаты в срок до 7 рабочих дней предоставляется скидка 50% от тарифа.

Если деньги не поступят в установленный срок, то с восьмого дня образуется задолженность, а стоимость проезда придется оплатить полностью, без скидки.

Как смогут платить компании

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется возможность оплачивать проезд банковским переводом с расчетного счета на счет оператора БАКАД.

До осуществления оплаты проезда путем банковского перевода на расчетный счет Оператора необходимо зарегистрироваться на веб-портале оператора https://webportal.barr.kz/login, предоставив пакет документов в контакт-центр БАКАД.

Документы можно подать по одному из двух адресов:

Республика Казахстан, Алматинская область, город Алатау, микрорайон Ынтымак, 4468, офис БАКАД;

040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Жангозина, 55/1, офис 201.

Сканированные копии заявления и приложений необходимо направить на электронную почту bakad@barr.kz.

Какие способы оплаты доступны физическим лицам

Физические лица могут оплачивать проезд через мобильные приложения Kaspi Bank, Halyk Bank и Банк ЦентрКредит.

Если воспользоваться банковскими сервисами невозможно, оплату можно произвести через веб-портал БАКАД с использованием банковских карт Visa и Mastercard, а также через Qiwi-кошелек.

Во всех банковских приложениях используется единый раздел "БАКАД. Оплата за проезд по платной дороге". При наличии задолженности она отображается как отрицательный баланс. После внесения средств система сначала автоматически погашает долг, а затем зачисляет оставшуюся сумму на текущий счет пользователя.

Где получить дополнительную информацию

Актуальные тарифы, способы оплаты и условия приобретения абонементов опубликованы на официальном сайте оператора БАКАД. Дополнительные консультации можно получить по электронной почте bakad@barr.kz или по телефону контакт-центра 2277.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:00, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
17:19, 28 ноября 2025
Проезд по БАКАД станет дороже
Проезд по БАКАД частично ограничат
12:46, 03 мая 2024
Проезд по БАКАД частично ограничат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: