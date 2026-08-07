Изменение ставок за проезд по БАКАД
С 16 августа 2026 года стоимость проезда по БАКАД вырастет. Размер платы, как и прежде, будет зависеть от категории транспортного средства и времени нахождения на платном участке. Один тариф применяется при проезде продолжительностью до одного часа.
Расчет произведен с учетом месячного расчетного показателя (МРП) на 2026 год, который составит 4325 тенге.
Новые тарифы будут следующими:
Для легковых автомобилей тариф увеличится с 0,07 до 0,14 МРП, для остальных категорий транспортных средств повышение произойдет пропорционально.
Сколько стоят абонементы
Для жителей населенных пунктов Талгарского, Карасайского и Илийского районов Алматинской области сохраняется возможность пользоваться ежемесячными и годовыми абонементами. Их стоимость не изменится.
Ежемесячная абонентская плата составит:
- легковые автомобили – 2162,5 тенге (0,5 МРП);
- автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 тонны – 2595 тенге (0,6 МРП);
- автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонны – 4325 тенге (1 МРП);
- автобусы более 32 мест и грузовики до 10 тонн – 6487,5 тенге (1,5 МРП);
- грузовые автомобили свыше 10 тонн – 8650 тенге (2 МРП);
- грузовые автомобили свыше 15 тонн – 10 812,5 тенге (2,5 МРП).
Годовой абонемент будет стоить:
- легковые автомобили – 21 625 тенге (5 МРП);
- автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 тонны – 25 950 тенге (6 МРП);
- автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонны – 43 250 тенге (10 МРП);
- автобусы более 32 мест и грузовики до 10 тонн – 64 875 тенге (15 МРП);
- грузовые автомобили свыше 10 тонн – 86 500 тенге (20 МРП);
- грузовые автомобили свыше 15 тонн – 108 125 тенге (25 МРП).
Появится скидка 50% за своевременную оплату
Вводится механизм скидки в размере 50% при использовании предварительной оплаты или постоплаты.
- Предварительная оплата: внесение денежных средств на лицевой счет пользователя или по номеру автомобиля до въезда на платный участок. В этом случае проезд оплачивается со скидкой 50% от установленного тарифа.
- Постоплата: оплата проезда после его фиксации техническими средствами. В случае оплаты в срок до 7 рабочих дней предоставляется скидка 50% от тарифа.
Если деньги не поступят в установленный срок, то с восьмого дня образуется задолженность, а стоимость проезда придется оплатить полностью, без скидки.
Как смогут платить компании
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется возможность оплачивать проезд банковским переводом с расчетного счета на счет оператора БАКАД.
До осуществления оплаты проезда путем банковского перевода на расчетный счет Оператора необходимо зарегистрироваться на веб-портале оператора https://webportal.barr.kz/login, предоставив пакет документов в контакт-центр БАКАД.
Документы можно подать по одному из двух адресов:
Республика Казахстан, Алматинская область, город Алатау, микрорайон Ынтымак, 4468, офис БАКАД;
040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Жангозина, 55/1, офис 201.
Сканированные копии заявления и приложений необходимо направить на электронную почту bakad@barr.kz.
Какие способы оплаты доступны физическим лицам
Физические лица могут оплачивать проезд через мобильные приложения Kaspi Bank, Halyk Bank и Банк ЦентрКредит.
Если воспользоваться банковскими сервисами невозможно, оплату можно произвести через веб-портал БАКАД с использованием банковских карт Visa и Mastercard, а также через Qiwi-кошелек.
Во всех банковских приложениях используется единый раздел "БАКАД. Оплата за проезд по платной дороге". При наличии задолженности она отображается как отрицательный баланс. После внесения средств система сначала автоматически погашает долг, а затем зачисляет оставшуюся сумму на текущий счет пользователя.
Где получить дополнительную информацию
Актуальные тарифы, способы оплаты и условия приобретения абонементов опубликованы на официальном сайте оператора БАКАД. Дополнительные консультации можно получить по электронной почте bakad@barr.kz или по телефону контакт-центра 2277.
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