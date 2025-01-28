Казахстан ратифицировал Марракешский договор
Ранее сообщалось, что закон направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения. Цель договора – устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.
Ратификация договора позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению. Также она позволит обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества, осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.
Кроме того, ратификация Марракешского договора будет способствовать обеспечению сохранности сети библиотек для незрячих и слабовидящих.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане свыше 85 тыс. человек имеют инвалидность по зрению.