Казахстан ратифицировал Марракешский договор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января подписал закон "О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что закон направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения. Цель договора – устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.

Ратификация договора позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению. Также она позволит обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества, осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Кроме того, ратификация Марракешского договора будет способствовать обеспечению сохранности сети библиотек для незрячих и слабовидящих.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане свыше 85 тыс. человек имеют инвалидность по зрению.