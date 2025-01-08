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События

Автодороги закрыли из-за метели в четырех областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 00:06 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий на территории нескольких регионов Казахстана вводятся ограничения на движение автотранспорта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Костанайской области с 9 января 00:00 будут закрыты следующие участки дорог:

  • Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (км 686-729, участок п. Сарыколь – граница Северо-Казахстанской области);
  • Костанай – Аулиеколь – Сурган (км 108-232, участок п. Аулиеколь – граница Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области движение ограничено на участке автодороги:

  • Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (км 729-768, участок граница Костанайской области – с. Токсан-би).

Ориентировочное время открытия движения на данных участках — 9 января в 07:00.

В Акмолинской области с 9 января 00:00 вводятся ограничения на следующих участках:

  • Костанай – Аулиеколь – Сурган (км 232-260, участок граница Костанайской области – п. Сурган);
  • Жаксы – Есиль – Бузулук (км 71-82, участок п. Аксай – п. Бузулук);
  • Жезказган – Петропавловск (км 536-553, участок п. Бузулук – п. Сурган);
  • Астана – Петропавловск (км 18-232, участок г. Астана – г. Щучинск).

Ориентировочное время открытия участков: 9 января в 07:00 для первых трех направлений и в 09:00 для дороги Астана – Щучинск.

В Жетысуской области с 8 января 21:00 действует ограничение движения на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск (км 276-325, участок г. Талдыкорган – п. Кызылагаш). Ожидаемое открытие — 9 января в 01:00.

В Жамбылской области с 8 января 20:00 ограничено движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез (Новый перевал Кордай, км 159-238, участок с. Отар – с. Кайнар). Ориентировочное время открытия — 9 января в 10:00. Движение организовано через альтернативный маршрут – старый перевал Кордай.

Получить дополнительную информацию можно по телефону колл-центра 1403.

Ранее стало известно, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 9 января объявили штормовое предупреждение

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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