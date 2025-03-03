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События

В двух областях ограничили движение на автодорогах из-за сильной метели

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 23:02 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Алматинской и Кызылординской областях вводится ограничение движения для автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

С 18:30 3 марта 2025 года ограничено движение для грузового и общественного транспорта на участке автодороги подъезд к турбазе Алма-Тау, 0-15 км (п. Туздыбастау – п. Бескайнар). Ожидаемое время открытия дороги – 12:00 4 марта 2025 года.

С 19:30 3 марта на республиканской автодороге Кызылординской области: граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР,  1474-2046 км (с. Айтеке би – п. Бесарык) вводится ограничение для всех видов автотранспорта. Ориентировочное время открытия дороги – 06:00 4 марта 2025 года.

С 22:30 3 марта вводится ограничение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кокпек – Кеген – гр. Кыргызстана, 0-72 км (с. Кокпек – с. Кеген). Ожидаемое время открытия дороги – 06:00 4 марта 2025 года.

Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 15 областях Казахстана на 4 марта объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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