В двух областях ограничили движение на автодорогах из-за сильной метели

В связи с ухудшением погодных условий в Алматинской и Кызылординской областях вводится ограничение движения для автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

С 18:30 3 марта 2025 года ограничено движение для грузового и общественного транспорта на участке автодороги подъезд к турбазе Алма-Тау, 0-15 км (п. Туздыбастау – п. Бескайнар). Ожидаемое время открытия дороги – 12:00 4 марта 2025 года.

С 19:30 3 марта на республиканской автодороге Кызылординской области: граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, 1474-2046 км (с. Айтеке би – п. Бесарык) вводится ограничение для всех видов автотранспорта. Ориентировочное время открытия дороги – 06:00 4 марта 2025 года.

С 22:30 3 марта вводится ограничение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кокпек – Кеген – гр. Кыргызстана, 0-72 км (с. Кокпек – с. Кеген). Ожидаемое время открытия дороги – 06:00 4 марта 2025 года.

Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 15 областях Казахстана на 4 марта объявили штормовое предупреждение.

