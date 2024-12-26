Контрабандисты через туннель на границе переправляли из Казахстана в Узбекистан топливо
Фото: прокуратура Туркестанской области
Преступная группа проложила на границе Казахстана и Узбекистана туннель, и вывозила через него горюче-смазочные материалы (ГСМ), сообщает Zakon.kz.
По информации прокуратуры Туркестанской области, группа лиц проложила туннель на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через него ежедневно вывозили ГСМ объемами 5-7 тонн.
"Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев. Специальными мероприятиями установлены все члены преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана. Аналогичные мероприятия проведены правоохранительными органами Узбекистана на приграничной зоне государственной границы. Помимо этого, установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо", – рассказали в надзорном органе.
Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны.
В настоящее время ведется досудебное расследование.
В декабре 2024 года в Главной транспортной прокуратуре Казахстана рассказали об обнаружении грузового вагона с недостоверными таможенными документами на одном из таможенных постов в Астане. Вместо заявленного гранита внутри находилась крупная партия одежды из Китая.
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