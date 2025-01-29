Метели в Астане, дожди со снегом в Алматы и Шымкенте: о погоде на три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупнейших городах страны с 30 января по 1 февраля. По их данным, в Астане прогнозируют морозы с дальнейшим понижением температуры. В Алматы и Шымкенте пройдут дожди со снегом, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 30 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°, днем с дальнейшим понижением.
- 31 января: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -15-17°.
- 1 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°, днем 7-9°.
Прогноз погоды по Алматы
- 30 января: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.
- 31 января: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -2-4°.
- 1 февраля: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -3-5°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 30 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0-2°.
- 31 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°.
- 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°.
Ранее метеорологи заявили, что в эти дни погоду на большей части страны будет формировать северо-западный циклон.
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