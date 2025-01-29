Метели в Астане, дожди со снегом в Алматы и Шымкенте: о погоде на три дня

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупнейших городах страны с 30 января по 1 февраля. По их данным, в Астане прогнозируют морозы с дальнейшим понижением температуры. В Алматы и Шымкенте пройдут дожди со снегом, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 30 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°, днем с дальнейшим понижением.

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°, днем с дальнейшим понижением. 31 января: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -15-17°.

переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -15-17°. 1 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°, днем 7-9°. Прогноз погоды по Алматы 30 января: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°. 31 января: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -2-4°.

переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -2-4°. 1 февраля: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -3-5°. Прогноз погоды по Шымкенту 30 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0-2°.

переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0-2°. 31 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°. 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°. Ранее метеорологи заявили, что в эти дни погоду на большей части страны будет формировать северо-западный циклон.



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