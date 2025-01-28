Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года заявил, что меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что принцип "Закон и Порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, добавил Касым-Жомарт Токаев, важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям.

"Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек, тогда как многие иностранцы восхищаются достижениями и успехами республики, рассказывают о них всему миру.

"Кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

26 января 2025 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о необходимости реформирования системы административных штрафов в Казахстане. По его словам, из-за несоразмерных наказаний и "штрафоцентричного" подхода доверие к системе административной ответственности подрывается.