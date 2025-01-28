#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Общество

Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:36 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года заявил, что меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что принцип "Закон и Порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, добавил Касым-Жомарт Токаев, важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям.

"Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек, тогда как многие иностранцы восхищаются достижениями и успехами республики, рассказывают о них всему миру.

"Кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

26 января 2025 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о необходимости реформирования системы административных штрафов в Казахстане. По его словам, из-за несоразмерных наказаний и "штрафоцентричного" подхода доверие к системе административной ответственности подрывается.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев: Модернизация районных больниц должна завершиться до конца 2026 года
Общество
13:26, Сегодня
Токаев: Модернизация районных больниц должна завершиться до конца 2026 года
Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС
Общество
13:19, Сегодня
Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС
Бектенов обещает не допустить резкого скачка цен на бензин
Общество
13:13, Сегодня
Бектенов обещает не допустить резкого скачка цен на бензин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: