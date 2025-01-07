Спецоборудование и более 200 sim-карт: офис интернет-мошенников накрыли в Карагандинской области
Об этом 7 января 2025 года рассказали в областном департаменте полиции:
"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет. Подозреваемые обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей".
Установлено, что злоумышленники арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование.
"Раз в 10 дней они посещали помещение для замены sim-карт в используемых устройствах. В ходе обыска полицейские изъяли 232 sim-карты и два комплекта sim-box оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий".Пресс-служба ДП Карагандинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.
Кроме того, в Карагандинской области киберполицейскими задержан 30-летний местный житель, который путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении социального пособия и изготовлении водительских прав, оформлял на жителей областного центра онлайн-кредиты.
Доказана его причастность к 11 эпизодам. Проводится проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.
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